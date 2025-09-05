CyL inicia el curso con nuevo techo de alumnos, 404.167, impulsado por una "imparable" FP y la Educación 0-3 años

VALLADOLID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León superará este curso su techo de alumnos con un total de 404.167, un 0,70 por ciento más que el pasado, impulsado por una "imparable" Formación Profesional y el tirón de la Educación de 0 a 3 años.

"Comienza un curso cargado de novedades, proyectos e inversiones, pero sobre todo de ilusiones y esperanzas que se percibe en la comunidad educativa. Desde los alumnos, que son los principales protagonistas de todo, a los docentes, y el resto de profesionales de la educación, además de, por supuesto, las familias. De este modo arrancarán las clases con carácter general el próximo lunes 8 de septiembre, con energía renovada y con muchas ganas de seguir sumando y avanzando", ha explicado la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante la presentación de las novedades para este año.

Lucas se ha referido a la "normalidad" para el comienzo de curso en enseñanzas no universitarias. "Normalidad, tranquilidad, certezas, confianza, seguridad. Hay muy buenas noticias y muchas noticias. Hay más alumnos, más docentes, más oferta formativa, más infraestructuras, más planes de innovación, más ayudas, más servicios complementarios", ha detallado.

En concreto, Lucas ha subrayado que la gratuidad plena del primer ciclo de Educación Infantil y los estudios de Formación Profesional siguen impulsando el aumento del alumnado matriculado en Régimen General, alcanzando casi los 352.000 estudiantes, lo que supone un crecimiento del 0,6 por ciento respecto al anterior año escolar.

"La FP se muestra imparable, son los estudios que más se incrementan y, según nuestras previsiones, se superará ampliamente la cifra histórica de los 50.000 alumnos", ha indicado la consejera de Educación. Cifra a los que hay que sumar los estudiantes de Régimen Especial, es decir, de idiomas, enseñanzas artísticas y para personas adultas, para superar, de nuevo, la barrera de los 400.000 alumnos y elevar el listón hasta los 404.167.

También habrá "más docentes y con mejores condiciones laborales", como ha recordado durante su intervención, en la que ha aludido al acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales el pasado mes de julio. Además, se continúa incrementado la dotación de profesorado, con un incremento de 531 docentes, hasta los 36.523. "Algo que va a permitir seguir avanzando en aspectos como la ratio profesor/alumno o una adecuada atención a la diversidad", ha detallado Lucas.

En este punto, ha mostrado la apuesta de oferta "equilibrada" en la Enseñanza 0-3 con más de 26.100 plazas "gratuitas" sin coste para las familias en el primer ciclo de Infantil y que permitirá un ahorro estimado de 2.000 euros anuales por escolar

Este será el segundo curso que cuente con educación gratuita desde los 0 a los 16 años de edad, "una medida pionera que ha sido todo un éxito", ha destacado la titular de Educación. La cifra de alumnos de 0 a 3 años se incrementa y supera los 22.000.

Todos ellos disfrutarán, igual que en otras etapas, de los servicios complementarios --madrugadores y comedor escolar, con una línea de ayudas propia, entre otros-- y suplementarios -apertura en días no lectivos o en julio-. La Junta pone a disposición de las familias 631 centros, con un incremento del porcentaje de centros de titularidad pública, para destacar "la fuerte implantación" en el medio rural, al acaparar casi el 42 por ciento de estos centros, 262 y con el ánimo de "revitalizar la vida" en estas zonas.

En este sentido, Lucas ha señalado que la previsión es alcanzar este curso los diez centros con tan solo tres escolares matriculados y 24, cuatro. Así, ha anunciado la reapertura de dos escuelas en Zamora, una en la localidad de Cubillos, perteneciente al colegio del Centro Rural Agrupado (CRA) 'Tierra del Pan', con 5 alumnos y la otra en Sanzoles, del CRA 'Moraleja del Vino', con 3 matriculados.

Finalmente, la Junta reforzará este curso las actividades extraescolares que se desarrollan en municipios de menos de 20.000 habitantes, que servirán como refuerzo en Lengua, Matemáticas e Inglés con herramientas digitales.

UNA FP IMPARABLE

Por otra parte, Castilla y León continúa con su "apuesta" por la Formación Profesional, con más de 50.000 alumnos matriculados, un 3,22 por ciento más, y 51 nuevos ciclos en centros de titularidad pública. En total, se ofertarán 1.378 ciclos y 164 titulaciones diferentes (21 de grado básico, 45 títulos de grado medio, 74 títulos de grado superior y 24 cursos de especialización).

No obstante, Lucas ha criticado las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva Ley de Formación Profesional. "Al esfuerzo llevado a cabo el curso pasado, casi sin plazo para ello, de actualización de los currículos de todos los ciclos formativos, se une este la implantación de 140 currículos nuevos. Hemos puesto en marcha el nuevo espacio de optatividad, con más de 130 módulos diferentes y regulado una FP a medida", ha agregado.

En el ámbito de las enseñanzas de Régimen Especial, la Consejería ha ampliado la oferta existente con la implantación de especialidades como Guitarra Eléctrica y Bajo en los conservatorios de Burgos, Segovia y Valladolid; los ciclos formativos de Gráfica Interactiva en la Escuela de Arte de León y de Animación en la de Zamora; el C2 de Alemán en la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid, y en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Ordoño II' de León se impartirá, por primera vez, el nivel II de Kárate.

EQUIDAD

Además, ha abordado las diferentes líneas de ayudas o programas que desempeñan "un importante papel para garantizar" la "equidad" del sistema educativo. En este sentido, la consejera ha citado algunas otras iniciativas como Releo+, con una inversión de 16 millones, que permitirá que casi 100.000 familias de Castilla y León puedan disponer de libros de texto sin coste alguno; las becas para estudios postobligatorios, con una nueva línea para enseñanzas artísticas superiores e inclusión de familias monoparentales; o las ayudas para transporte o comedor escolar.

En este contexto, ha hablado del interés de su departamento por "mejorar las infraestructuras" con actuaciones para que la actividad docente se lleve a cabo en las mejores condiciones.

En concreto, se seguirá trabajando en el IES 'Segovia' con casi 27 millones, el conservatorio de Zamora o el IES de Villaquilambre, que superan los 16 millones, o el conservatorio de León, con casi diez millones, entre otras. A ello se suma el capítulo de dotación y equipamiento de los centros o el de los gastos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

En definitiva, Rocío Lucas ha finalizado su intervención destacando que este curso es una "nueva oportunidad" para dar la "mejor respuesta posible a los retos educativos que se van planteando".

"Ese es nuestro afán y el de miles y miles de profesionales que consagran su vida, año tras año, a la noble y decisiva labor de formar y educar a las nuevas generaciones. También el de cientos de miles de alumnos y de sus familias, conscientes de la importancia de una formación de alta calidad en un mundo globalizado y competitivo como el actual. Como han podido comprobar en todos los datos y cifras expuestos, la educación es, y seguirá siendo, una prioridad para este Gobierno", ha finalizado.

