CyL inicia la semana con déficit en las reservas de sangre de los grupos A+ y 0

Gráfico difundido por Dona Sangre para explicar las necesidades de sangre en CyL - DONA SANGRE

VALLADOLID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) inicia la primera semana del mes de mayo con situación de déficit en las reservas de sangre de los grupos A+ y 0- que están en rojo, con el resto de los grupos en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los grupos A+ y 0- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los grupos A-, 0+, B+, B-, AB+ y AB-.

"Sea cual sea tu tipo de sangre, acércate a donar", pidió el Centro de Hemoterapia y Hemodonación el pasado viernes cuando alertó del déficit de reservas de sangre en Castilla y León.