1134950.1.260.149.20261118104440 Pino responde a preguntas de los medios hoy en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, Joaquín Antonio Pino, ha llamado a la "tranquilidad" ante el caso de lengua azul confirmado por el Ministerio en una explotación de Salamanca.

"Los veterinarios del Ministerio y de la Junta están coordinados para atajar estos focos", ha señalado el titular del departamento autonómico antes de la inauguración de Datagri 2026 en Valladolid.

Pino ha subrayado que la lengua azul no es una enfermedad zoonótica, "no tiene importancia para la salud pública", y ha insistido en que se está tratando de "controlar" todos esos focos. "Vamos a un tiempo, además, en el que disminuyen las temperaturas y por lo tanto el elemento transmisor, el mosquito Culicoides, tendrá menos actividad. Por lo tanto, tranquilidad", ha abundado.

El dirigente autonómico ha recordado que la sanidad animal para la Consejería es "importante" como demuestra el incremento de inversión en el área, de "cinco a doce millones". "Pisamos el terreno, sabemos lo que hay y las actuaciones que hay que tomar en cada momento", ha continuado.

Pino ha explicado que hay varios serotipos circulando, en el caso de Salamanca el detectado es el 1, para advertir de que la sanidad animal "no entiende de provincias, autonomías o estados", por lo que ha subrayado que se ponen "todas las herramientas" para luchar contra todas estas enfermedades. "Los veterinarios de la Junta y los veterinarios del Ministerio trabajan coordinadamente, nos entendemos muy bien y vamos a tratar de atajar todos estos focos", ha finalizado.