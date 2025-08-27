CyL mantiene seis incendios en gravedad 2, tres en 1 y otros siete activos

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León concluye la jornada de este miércoles con 'seis grandes incendios', declarados con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, después de durante la tarde la entrada de rachas de viento en el fuego de Fasgar haya roto las líneas defensivas trabajadas durante todo el día y que contenían las llamas dentro de un perímetro con escaso avance. En índice de gravedad 1 hay tres incendios, mientras que otros siete se encuentras activos y 19 controlados, según refleja la web del Infocal consultada por Europa Press a las 22.00 horas.

En concreto, en IGR 2, a estas horas, continúan Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas de Martín Moro, en León, y Porto en Zamora, mientras que en nivel 1 se encuentra Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, ambos en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia.

Por su parte, hay otros siete incendios activos en Yeres, Canalejas, Gestoso y San Justo de la Vega, en la provincia de León; San Pedro de Cansoles y Astudillo, en Palencia, y en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

En general, durante la jornada de este miércoles los incendios forestales que afectan a la provincia de León han avanzado de forma "positiva", ya que la situación al finalizar el día es "mejor" que al empezarlo, aunque preocupa el incendio de Fasgar puesto que la entrada de rachas de viento por la tarde han roto las líneas defensivas trabajadas durante todo el día y que contenían las llamas dentro de un perímetro con escaso avance.

No obstante, la mejora en la situación en la provincia ha permitido que los vecinos de diez localidades puedan volver a sus casas tras haber sido desalojados por el avance de los incendios forestales de Garaño y La Baña.

Asimismo, se ha procedido al realojamiento de los vecinos de Castrohinojo, Forna, Encinedo y Trabazos sin restricciones ante la evolución favorable del incendio de La Baña, cuyo confinamiento se ha levantado. Por su parte, el incendio forestal de Gestoso habajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.

De igual manera, la situación del incendio de Porto es "bastante más favorable que en los últimos días", tal y como ha señalado este miércoles, en el parte habitual de las siete de la tarde, el director técnico de extinción, Miguel García Rodríguez, que ha asegurado que los efectivos siguen trabajando en los tres frentes asentados ya en las jornadas más recientes: el de Ribadelago, en el cañón del Tera; el de San Ciprián; y el de la zona de La Baña.

Hoy, Sus Majestades los Reyes de España han visitado dos de las zonas debastadas por el fuego en Castilla y León. Así, los monarcas han hecho escala primero en la comarca de Sanabria (Zamora), para desplazarse después a Las Médulas (León).

Los afectados por los incendios de Porto (Sanabria, Zamora) han trasladado a SSMM Los Reyes una petición de ayuda ante las pérdidas económicas acarreadas por las llamas durante los últimos días.

Durante la visita de Felipe VI y Letizia Ortiz a Sanabria en la mañana de este miércoles tres representantes de diversos sectores han expresado a los monarcas la delicada situación en la que se encuentran ellos y, por extensión, toda la zona.

Más tarde, los Reyes se han dejado ver en la tarde de este miércoles, 27 de agosto, en el Parque de Las Médulas, en Carucedo, León, Castilla y León.

El objetivo de la visita ha sido reunirse con los afectados y las autoridades para conocer las necesidades de los vecinos y mostrarles todo el apoyo institucional a los equipos de emergencia, protección civil y brigadas forestales que han trabajado en la extinción de los fuegos.

VIRULENCIA DE LOS INCENDIOS

El director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat Valenciana y experto en incendios forestales, Raúl Quílez, ha destacado la virulencia de los fuegos que afectan a la provincia de León a raíz de la simultaneidad de diversas condiciones sociales y climatológicas, entre ellas la presencia de reventones términos debido a la inestabilidad atmosférica y la enorme sequedad del comsutible, lo que ha provocado un comportamiento extremo de los fuegos.

No obstante, los medios desplegados en los diversos focos que se han registrado en la provincia leonesa han logrado realizar "labores efectivas" para controlar el avance de los incendios a pesar de trabajar en una condiciones climatológicas "muy complejas", todo ello bajo el mando de la Junta de Castilla y León.

Así lo ha asegurado el también ingeniero técnico forestal y doctor en Incendios Forestales por la Universidad de León en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que ha trabajado en estos fuegos en el terreno en el marco de la expedición valenciana que ha estado formada por unos 134 profesionales, 13 camiones forestales, cinco vehículos nodrizas y personal de mando.