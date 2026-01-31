CyL participa con 260 empresas expositoras en la sexta edición de la Barcelona Wine Week del 2 al 4 de febrero - JCYL

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León estará presente en la sexta edición de la Barcelona Wine Week (BWW) con 260 de las 1.300 empresas expositoras confirmadas por la organización, que se distribuirán en un espacio de 10.800 metros cuadrados dentro del recinto que la Fira de Barcelona tiene en Montjuic (pabellones 1 y 8), entre el 2 y el 4 de febrero.

Por un lado, 77 bodegas acuden bajo el paraguas de Tierra de Sabor, así como ocho figuras de calidad y dos empresas de producción de licores y destilados.

Por otro, 102 empresas de la Comunidad acuden con expositor propio, dos figuras de calidad y las diputaciones provinciales de Burgos, Soria y Ávila, que, por su parte, darán cabida a 69 bodegas (47 Burgos, 12 Soria y 10 Ávila).

Dentro del expositor de Tierra de Sabor tendrán cabida 27 bodegas de la DO Ribera del Duero; 21 de la DO Rueda; diez de la DO Toro; cinco de la DO Bierzo; cinco de la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León; dos de la DO Cigales; dos con presencia en más de una DO; una de las DO Arlanza, Arribes, León, Dehesa Peñalba; y una de la DOP Valles de Benavente; además de los Consejos Reguladores de las DO Toro, Cigales, Arlanza, Arribes, León, Tierra del Vino de Zamora, y de las DOP Sierra de Salamanca y Valtiendas.

BWW 2026

La Barcelona Wine Week es una feria organizada por Alimentaria Exhibitions que surge a partir de la trayectoria de más de 40 años de historia de Alimentaria-Intervin para ofrecer al sector una plataforma en la que aprender, viajar, vivir experiencias y hacer negocios alrededor del mundo del vino.

En su edición de 2026, que concitará a 90 figuras de calidad de todo el país (diez de ellas de Castilla y León), espera alcanzar más de 25.000 visitantes profesionales, siendo un dos por ciento de ellos de fuera de las fronteras nacionales, cerca de 1.900 compradores entre nacionales e internacionales, y dar lugar a 13.500 reuniones comerciales.