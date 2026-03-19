CyL participa en un proyecto europeo que reduce emisiones de amoniaco en granjas para su transformación en fertilizantes

Un proyecto europeo en el que participa la Junta de Castilla y León avanza en la reducción de emisiones de amoniaco en granjas para su transformación en fertilizante - JCYL

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León participa en el proyecto europeo LIFE Green Ammonia con el objetivo de avanzar en la reducción de emisiones de amoniaco en granjas para su transformación en fertilizante.

El proyecto, coordinado por la Universidad de Valladolid y en el que participa el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), junto a empresas del sector, forma parte de las iniciativas de la Unión Europea para mejorar la calidad del aire.

El trabajo ha permitido diseñar y probar un sistema, basado en membranas permeables a gases, que captura el amoniaco tanto del aire de las naves como de los purines. Ese amoniaco se transforma después en sulfato amónico, un fertilizante que puede utilizarse en la agricultura.

Los resultados obtenidos, que en un futuro se transformarán en un prototipo comercial, han permitido incrementar la capacidad de captura en condiciones reales de granja, así como mejoras en el diseño de los equipos que facilitan su uso y mantenimiento. Además, el fertilizante obtenido tiene una eficacia similar a los productos comerciales convencionales, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

SECTOR DE REFERENCIA

La Administración autonómica ha remarcado que el sector porcino es clave en Castilla y León al representar el 17,2 por ciento de la producción agraria de la Comunidad, con un valor de más de 2.363 millones de euros.

Además, cuenta con más de 4,3 millones de cabezas de ganado y más de 7.100 granjas, lo que sitúa a la Comunidad como la tercera productora de España.

Su importancia se refleja también en los los grupos de innovación AKISCyL, donde empresas, asociaciones y centros de conocimiento han identificado los principales retos del sector e impulsado nuevas iniciativas en el marco de la actual PAC orientadas a mejorar la sostenibilidad de la gestión de efluentes ganaderos y a desarrollar herramientas que reduzcan su impacto ambiental, dando continuidad a los avances logrados en proyectos como LIFE Green Ammonia.

Durante la jornada celebrada en Madrid, expertos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, universidades y empresas del sector han coincidido en señalar la necesidad de avanzar en soluciones tecnológicas que permitan al sector ganadero cumplir con los objetivos ambientales europeos sin comprometer su competitividad.

Por su parte, el director del ITACyL, Rafael Sáez, ha destacado el papel de la investigación aplicada y la colaboración público-privada como palancas fundamentales para acelerar la transferencia de este tipo de soluciones al mercado.

El proyecto LIFE Green Ammonia, con un presupuesto de más de 2,5 millones de euros y financiación europea, ha alcanzado un grado de desarrollo que permitirá su aplicación en granjas en un futuro.

Los resultados presentados confirman que es posible avanzar hacia una ganadería más respetuosa con el medio ambiente sin renunciar a su papel como motor económico y social en el medio rural.