CyL ha realizado 35,7 kilómetros de líneas defensivas en el fuego de La Mierla y espera mejoras por la noche

Vista de la localidad de Barcones, desalojada por el incendio, a 21 de julio de 2026, en Barcones, Soria, Castilla y León (España). El incendio forestal originado en La Mierla, que ya ha arrasado más de 26.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara, - Concha Ortega - Europa Press

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos realizados por el Operativo Infocal de la Junta de Castilla y León en el incendio de La Mierla (Guadalajara) alcanzan 35,7 kilómetros de líneas defensivas y espera que las condiciones meteorológicas de la noche favorezcan las labores.

Según han informado a Europa Press fuentes de Medio Ambiente, en la zona más próxima a Castilla y León, en línea recta, el incendio se mantiene a una distancia de unos 5 a 7 kilómetros del límite provincial de Soria y alrededor de 16 del límite de Segovia.

La Junta ha señalado que los trabajos del operativo Infocal desde el lunes en el límite de ambas comunidades han sido efectivos y ha permitido cerrar una parte de la cabeza del incendio. En concreto, los convoyes de Castilla y León han conseguido cerrar 18,1 kilómetros con maquinaria pesada, 14,3 realizados con ataque directo y línea manual y 2,6 kilómetros con fuego técnico.

Medio Ambiente, que ha recordado que el operativo de Castilla-La Mancha dirige la emergencia, ha apuntado que en la parte en la que trabaja el Infocal de Castilla y León la evolución ha sido cambiante a lo largo del día, aunque se esperan una mejoría en las condiciones meteorológicas que favorezcan loa trabajos de extinción, "con las cautelas que supone un incendio de estas dimensiones".

Las actuaciones se desarrollan siempre coordinadas con las del operativo Infocam de Castilla-La Mancha y bajo su dirección y "se espera que esta noche se abra una nueva ventana de oportunidad por la mejora de las condiciones climatológicas".

Además, ha recordado que este incendio se refleja en la plataforma de información sobre incendios forestales Inforcyl con la denominación de Retortillo de Soria, por ser su término municipal el que primero se vio amenazado por la llegada del incendio.