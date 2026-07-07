CyL reclama al Gobierno más fondos ante el sobrecoste de la enfermedad de Newcastle con 13 focos en Valladolid

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro del ramo, Luis Planas - JCYL

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, Joaquín Antonio Pino, ha reclamado al Ministerio un incremento de la financiación destinada a los Programas Estatales de Erradicación de Enfermedades Animales, al tiempo que ha advertido de la existencia de 13 focos de la enfermedad de Newcastle (ENC) y más de un millón de animales afectados en la provincia de Valladolid, que supone un "importante aumento" del gasto derivado de las actuaciones de vigilancia, prevención, lucha, control y erradicación.

El titular de Agricultura ha participado este martes, por videoconferencia, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Durante la reunión, el consejero ha señalado que los recursos consignados resultan insuficientes para atender el incremento de los costes que soportan las comunidades autónomas como consecuencia de la actual situación zoosanitaria.

En este sentido, ha defendido la necesidad de que el Ministerio incremente su aportación económica para garantizar el desarrollo de estos programas sanitarios en condiciones adecuadas, así como para satisfacer la cofinanciación del gasto ya asumido por la Comunidad en la erradicación de otras enfermedades.

El consejero ha señalado que mantener un elevado nivel sanitario en la cabaña ganadera constituye una prioridad para la comunidad de Castilla y León y ha reiterado que el esfuerzo económico que exige la actual situación debe ir acompañado de una mayor financiación y apoyo económico por parte de la Administración General del Estado.

En el transcurso de la Conferencia Sectorial, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha ratificado los acuerdos aprobados en las reuniones de la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebradas los días 17 de marzo y 30 de junio.

Entre los asuntos abordados durante la sesión se ha tratado la Intervención Sectorial del Vino (ISV), instrumento dirigido a favorecer la adaptación y mejora de la competitividad del sector vitivinícola, por medio de diversas medidas entre las que destacan la reestructuración y reconversión de viñedo, las inversiones en bodegas y la promoción en terceros países.

Una vez finalizada la Conferencia Sectorial se ha celebrado el Consejo Consultivo de Política Agraria Comunitaria, preparatorio del próximo Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, previsto para el 13 de julio.

Durante este encuentro se ha presentado el programa de trabajo de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea y se han analizado, entre otros asuntos, las cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, así como el papel de la mujer en la agricultura, que formarán parte del orden del día del próximo Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.