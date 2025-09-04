CyL recurrirá la "condonación de deuda separatista" al entender que "atenta" contra la igualdad entre las CCAA

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha adelantado que recurrirá judicialmente la "condonación de deuda separatista", cuando entre en vigor, ya que "atenta claramente" contra la "equidad e igualdad" entre las comunidades autonómicas y buscar "alargar la estancia de Pedro Sánchez" en el Gobierno.

En el caso concreto de la Comunidad, cada castellanoleonés "tendrá que pagar 523 euros de más para que los "separatistas tengan menos deuda", según ha trasladado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha remarcado que las comunidades piden un modelo de financiación "en condiciones de igualdad y solidaridad y negociado".

"Tenemos argumentos suficientes para reclamar la igualdad entre todos los españoles y esperemos que el gobierno coincida con nosotros y se de cuenta de que siete votos de los separatistas no dan más derecho a esas personas que los que tienen el resto de los españoles", ha expresado el portavoz de la Administración autonómica.

Precisamente, Fernández Carriedo ha puesto el foco en que las comunidades 'populares' no pueden aceptar algo que es "claramente desigual al romper el criterio de igualdad entre todos los españoles", ya que la deuda "no desaparecería sino que sería asumida por el conjunto de los ciudadanos de España".

De hecho, ha incidido en que Castilla y León está "acostumbrada a pagar sus deudas y no quiere pagar las deudas de los demás", por lo que "no es razonable" lo que quiere hacer el Ejecutivo central para "cumplir las promesas parlamentarias".