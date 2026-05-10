CyL refuerza su Estrategia de Salud Comunitaria con más de 1.800 acciones en 2025, el doble que en el año anterior

VALLADOLID 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reforzado su Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria, con más de 1.855 acciones realizadas en 2025, más del doble que el año anterior, para fomentar la participación ciudadana en este ámbito.

Este proyecto busca un "avance sostenido" y la consolidación de "un modelo de trabajo que integre a profesionales sanitarios, instituciones locales, asociaciones y ciudadanía para mejorar el bienestar y acercar la salud a la calle", según ha expresado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

Por ello, todas las iniciativas relacionadas con lograr este objetivo han experimentado un crecimiento "sin precedentes" en los últimos ejercicios, ya que entre 2024 y abril de 2026 se han registrado 3.244 actividades en el Portal de Salud Comunitaria.

De las 1.855 acciones realizadas en 2025, 665 fueron actividades grupales de educación para la salud; 530, intervenciones en centros educativos; 409, acciones comunitarias diversas; y 433, reuniones de los Consejos de Salud de Zona.

Estas iniciativas buscan un "impacto directo en la población" y, especialmente, "en colectivos vulnerables", entre los que se encuentran los escolares, familias, personas en situación de fragilidad, cuidadores, diabéticos, fumadores, enfermos crónicos y colectivos con riesgo cardiovascular, entre otros.

Por otro lado, entre las temáticas más frecuentes abordadas en estas acciones destacan parto y lactancia, RCP y primeros auxilios, educación afectivo-sexual, vida saludable, medidas de prevención, adolescencia o salud de la mujer.

CONSEJOS DE SALUD DE ZONA Y MÁS DE 3.000 PROFESIONALES FORMADOS

Los Consejos de Salud de Zona (CSZ) son otra herramienta de participación ciudadana que ha obtenido "muy buenos resultados" durante 2025, año en el que los centros de salud de la comunidad celebraron un total de 433 reuniones de los CSZ, un incremento respecto a las 312 llevadas a cabo en 2024.

Para lograr esta mejora se han realizado formaciones en todas las áreas de salud de la Comunidad, basadas en la nueva Guía de Dinamización de los Consejos de Salud de Zona, acciones con las que coordinadores médicos, responsables de enfermería y trabajadores sociales han mejorado "la organización, dinamización y calidad de estos espacios".

En estas reuniones se ha podido trabajar en equipo en el desarrollo de proyectos como mapeos de activos en salud, censos de soledad no deseada o planes de coordinación con centros educativos para programas de educación para la salud.

Asimismo, en el año 2022 se puso en marcha el Plan formativo regional en Salud Comunitaria para impulsar la formación de los profesionales y, en este tiempo, se ha logrado formar a más de 3.000 profesionales en distintos niveles de intervención comunitaria.

Este esfuerzo ha sido reconocido como "práctica significativa" del SNS y presentado en la Conferencia Internacional de Atención Primaria y Comunitaria 2022, además de que la OMS Europa destacó el proyecto en su informe de 2023 sobre la transformación de la Atención Primaria en España.

PORTAL DE SALUD COMUNITARIA Y GRUPOS DE TRABAJO

Las acciones de acercamiento del Sistema Sanitario de Castilla y León a la ciudadanía cuentan con una herramienta digital que facilita su promoción y difusión, el Portal de Salud Comunitaria, que permite conocer las iniciativas de su zona básica de salud y acceder a recursos formativos y de apoyo.

En esta web, se puede encontrar contenido diverso como herramientas y guías para profesionales, material audiovisual, información sobre la Pirámide Integral de la Salud, una Guía de Promoción del Buen Uso de las TIC, un mapa interactivo con las actividades comunitarias de cada centro de salud y el acceso a la Escuela de Pacientes de la Comunidad.

Asimismo, el trabajo de la Estrategia regional de Salud Comunitaria en Atención Primaria se apoya en varios grupos de trabajo especializados de la Gerencia Regional de Salud creados para impulsar las acciones que la conforman.

Estos equipos de trabajo permiten avanzar de forma "coordinada y homogénea" en toda Castilla y León, y en ellos destaca el abordaje de temas como investigación y evaluación, para desarrollar herramientas e indicadores y colaborar en convocatorias de buenas prácticas; consejos de Salud y participación ciudadana, para las labores de dinamización y formación; y educación prenatal, para actualizar programas con enfoque comunitario y de buenas prácticas gracias a los conocimientos de matronas de todas las áreas.