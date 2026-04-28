CyL registra 638.336 pensiones en abril, 0,98% más que en 2025, con una cuantía media de 1.371,50 euros (+4,74%)

Archivo - Una señora mayor sujeta una bolsa mientras camina, a 24 de junio de 2024, en Madrid (España). El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la 'hucha de las pensiones', alcanzó a 31 de mayo los 7.022 millones de euros, su nivel más a - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 638.336 en el mes de abril, un 0,98 por ciento más que en el mismo mes de 2025 (1,47 por ciento en España), con una cuantía media de 1.371,50 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.368,44 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,74 por ciento con respecto a abril de 2025, cuando alcanzó los 1.309,47 euros, y el aumento es superior a la media (4,53 ciento).

De las 638.336 pensiones registradas en la Comunidad, 40.433 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.215,25 euros; 95.545 de Burgos (1.469,13 euros); 140.905 de León (1.367,03 euros); 44.618 de Palencia (1.402,16 euros); 83.838 de Salamanca (1.288,19 euros); 36.268 de Segovia (1.310,87 euros); 23.175 de Soria (1.332,09 euros); 125.810 de Valladolid (1.490,79 euros) y 47.744 pensionistas de Zamora (1.190,07 euros).

Esto representa aumentos del número de pensionistas en las ocho provincias y un ligero descenso en Zamora (-0,09 por ciento). El mayor incremento se ha anotado en Valladolid (1,98 por ciento) seguidas de Ávila, con un 1,45 por ciento; Segovia (1,44 por ciento), Burgos (1,18 por ciento) y Salamanca (1,07 por ciento) ya por debajo del 1,0 por ciento Soria (0,96 por ciento), Palencia (0,92 por ciento) y León (0,07 por ciento).

Además, del total de pensiones concedidas en abril, 18.695 son de orfandad, con una cuantía media de 597,91 euros; 3.905 son familias numerosas que perciben 842,09 euros; 51.605 son por incapacidad permanente por una media de 1.246 euros; 417.180 son por jubilación, con una percepción media de 1.565,31 euros, y 146.951 son por viudedad, con una media de 977,61 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 142.123 y suponen el 22,3 por ciento del total, porcentaje que sube al 29,3 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 15,3 por ciento para los hombres.

La mayor cuantía de pensiones con complementos a mínimos se registra en León, con 26.904, seguida de Salamanca, con 24.232; Valladolid, con 23.131; Zamora, con 16.740; Burgos, con 15.577; Ávila, con 12.875; Palencia, con 9.595, Segovia, con 8.453, y Soria, con 4.616.

Además, se han registrado 91.393 pensiones con complemento de brecha de género.