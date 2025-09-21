CyL registra cuatro de las diez temperaturas más bajas del país

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en la mañana de este domingo, 21 de septiembre, cuatro de las diez temperaturas más bajas del país, donde la mínima en la Comunidad se ha marcado en Sanabria Robleda-Cervantes, con cero grados, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Entre las diez temperaturas más bajas también se encuentran las registradas en las estaciones de Fresno de Sayago (Zamora), con 3.4 grados; La Covatilla, en la provincia de Salamanca, con 3.7 grados, y en Villardeciervos, también en Zaora, con 3.9 grados.