CyL registra cuatro de las temperaturas más bajas del país

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo 5 de abril de 2026. - AEMET

VALLADOLID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado cuatro de las temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 5 de abril, al marcar -0,5 grados en la estación de Puerto del Pico (Ávila), 0,7 en Cuéllar (Segovia) y 1,1 en Morón de Almazán (Soria) y Sanabria Robleda-Cervantes (Zamora), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La lista de las diez temperaturas mínimas la lidera Sobrado (A Coruña), con -1,1 grados; seguida de Puerto del Pico, con -0,5; Reinosa (Cantabria), con 0,0; Beariz (Ourense), con 0,3; Salvacañete (Cuenca), con 0,5, y Cuéllar y Molina de Aragón (Guadalajara), con 0,7 en ambos casos.

En octava posición, se sitúa Valderredible Cubillo de Ebro (Cantabria), con 0,9; seguida de Morón de Almazán y Sanabria, con 1,1 grados.