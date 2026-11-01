CyL registra ocho de las diez temperaturas más bajas de este domingo

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 1 de noviembre. - AEMET

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado ocho de las diez temperaturas más bajas del país en la mañana de este domingo, 1 de noviembre, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

La lista la lidera Reinosa (Cantabria), con -4,4 grados, seguida ya por Aguilar de Campoo (Palencia), con -4,3 grados; Cuéllar (Segovia), con -4; San Pedro Manrique (Soria), con -3,7, y Campisábalos (Guadalajara), con -3,5.

En sexta posición, se encuentra la estación de Salamanca Aeropuerto, que ha marcado una mínima de -3,4 grados, al igual que Palacios de la Sierra (Burgos), mientras Sanabria Robleda-Cervantes (Zamora) y Morón de Almazán (Soria), se sitúan después con -3,2 grados en ambas estaciones.

Por último, completa la lista de las diez temperaturas mínimas de España la estación de Burgos Aeropuerto, donde se han marcado -2,9 grados.