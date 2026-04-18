Cuéllar (Segovia) registra la temperatura más baja del país con 2°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 18 de abril, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los dos grados que se han medido en Cuéllar (Segovia).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este miércoles en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, tres de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras Cuéllar figuran las estaciones de Vall de Boí (Lleida), con 2,8 grados; seguida de Puerto de San Isidro (León), con tres grados, y Cap de Vaquèira (Lleida) y Puerto del Pico (Ávila), ambas con 3,1 grados.

En la lista de las diez mínimas más bajas figuran también Campisábalos (Guadalajara), con 3,3 grados; Cap de Rec (Lleida), Riaño (León) y Sanabria (Zamora), las tres con 3,4 grados, y cierra la lista San Pedro Manrique (Soria), con 3,8 grados.