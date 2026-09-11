CyL registra tres de las diez temperaturas más bajas del país y Puerto el Pico (Ávila) marca la mínima con 1,6º

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en la mañana de este viernes, 11 de septiembre, tres de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Puerto el Pico, en la provincia de Ávila, ha marcado la mínima con 1,6 grados.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press, dos de las cinco temperaturas más bajas del país se han registrado este viernes en Castilla y León, los 1,6 grados de Puerto el Pico y los 2,6 grados de Palacios de la Sierra (Burgos) en cuarto lugar.

La décima temperatura más baja del país, tercera de Castilla y León, se ha medido en Cuéllar (Segovia), con 3,3 grados.