CyL registró el mes de septiembre con la temperatura media mensual más elevada desde 1900

Mapa difundido por la Aemet sobre el carácter de la temperatura para el mes de septiembre - @AEMET_CYL

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró el septiembre con la temperatura media mensual más elevada desde 1900 y el primero, junto al noveno mes de 1985, con la media mensual de la temperatura máxima diaria más alta. Además, el pasado mes se rebasaron "numerosos récords históricos" debidos a las altas temperaturas alcanzadas.

En concreto y según consta en el Avance Climatológico mensual difundido por la Aemet, en septiembre se registraron 23 días de temperatura máxima superior o igual a 25 grados, trece más que la media, y 15 de temperatura máxima superior o igual a 30 grados, tres más respecto al periodo de referencia.

El informe concluye que septiembre fue un mes "extremadamente cálido" en la mitad este y en áreas del oeste que se saldó con una anomalía de 3,4 grados respecto al valor medio para el noveno mes del año.

La temperatura máxima más alta se registró el día 4 en Miranda de Ebro (Burgos), con un valor de 42,4 grados que fue efeméride mensual mientras que las mínimas más bajas se anotaron en Puerto el Pico (Ávila) el día 10 con -0,4 grados y en Cuéllar (Segovia) el día 22 con -0,3 grados.

Por su parte, el día más cálido fue el 5 con 25,3 grados de temperatura media mientras que el más frío fue el 17 con una temperatura media de 13,9 grados. Las mayores oscilaciones térmicas correspondieron a los días 3, 14 y 24 cuando se superaron los 22 grados a nivel general.

A esto se suma que septiembre de 2026 fue un mes "muy seco" y alcanzó un déficit del 66 por ciento respecto al valor medio para esta época del año. Respecto a los valores medios destacan los tres días de precipitación apreciable registrados, la mitad de los que corresponde al periodo de referencia (seis).

Los valores más bajos de precipitación, inferiores a 5 litros por metro cuadrado, corresponden principalmente al sureste de la Comunidad, y en el norte donde se localizaron los registros más elevados, superiores a 20 litros por metro cuadrado.

Las precipitaciones se concentraron principalmente en el día 8 y desde el día 28 al 30 cuando se registraron los mayores valores acumulados. Destacan la precipitación de 22,6 litros por metro cuadrado registrada en Riaño-Ermita Quintanilla (León) el 29, la caída en Cervera de Pisuerga (Palencia) el 30 con un valor de 22,3 litros por metro cuadrado y la intensidad máxima de precipitación de 42 litros por metro cuadrado y hora registrada en Morales del Toro-Depósito (Zamora) el día 28.

Por último, en septiembre hubo escasas rachas máximas de carácter fuerte y la mayor concentración de registros significativos se localizó en la franja comprendida entre las zonas centro y suroeste de la Comunidad el día 5. También destacan las registradas en Camporredondo de Alba, Cueva Dorada (Palencia) los días 29 y 30, ambas con un valor de 103 kilómetros por hora.