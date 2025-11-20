CyL remarca su rechazo al "cupo separatista" y "fragmentar" la AEAT y pide negociar "multilateralmente" la financiación

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves - JCYL

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha remarcado el rechazo del Ejecutivo autonómico al "cupo separatista" y la "fragmentación" de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), al tiempo que ha reclamado "multilateralidad" en la negociación de la financiación autonómica, que "no puede ser acordada exclusivamente con unos partidos de corte separatista".

"Nosotros creemos en una financiación autonómica que garantice la igualdad y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas, así como la suficiencia de recursos conforme al informe que ha presentado el Consejo de Cuentas de Castilla y León", ha expresado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Precisamente, ha remarcado que Castilla y León "cree en la multilateralidad", puesto que "lo que a todos afecta tiene que ser negociado entre todos, no puede ser que se negocie exclusivamente con unos partidos de corte separatista y esto se quiera aplicar al resto del territorio de España como se ha visto hasta ahora".

De hecho, Fernández Carriedo ha señalado que la Junta tiene "cosas muy claras que se comparten con la mayor parte del arco parlamentario" y es que se opone a la existencia de un "cupo separatista" en los términos que se ha definido en la negociación entre el gobierno y algún partido político.