CyL reúne a 55 ecodelegados escolares en la CONFINT Autonómica para impulsar la participación juvenil en sostenibilidad

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Conferencia Internacional de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' ha reunido en Castilla y León a 55 'ecodelegados' de países de todo el mundo para impulsar la participación juvenil en sostenibilidad.

El evento, producto de la iniciativa 'RED Sello Ambiental' de Castilla y León, formada por 120 centros educativos de la Comunidad, ha surgido desde lo local, con proyectos en cada centro en los que el alumnado ha detectado y abordado "problemas ecosociales de su entorno" y se han elegido representantes, 'ecodelegados', que participan en los siguientes niveles del proceso, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En el curso 2025-2026 se ha desarrollado la tercera edición del programa en Castilla y León, que ha incluido varias líneas de acción, como sesiones formativas y de acompañamiento a los centros, así como la coordinación y facilitación de acciones de apoyo educativo en un espacio online de uso común, que ha culminado en la celebración esta semana de la Conferencia Internacional Autonómica.

En esta edición se ha contado con Natalia Iris, divulgadora ambiental (@Bichología) que desarrolla un proyecto que acerca la naturaleza a niños, jóvenes y familias a través de "contenidos cercanos y experiencias compartidas".

Además, los ecodelegados han disfrutado de la actuación de 'Circociencia', una propuesta escénica de circo y ciencia, un show "dinámico y muy visual" que ha combinado la divulgación científica con el humor, para mostrar a los alumnos que la ciencia también puede comunicarse de una forma "cercana, entretenida y participativa".

También se han celebrado una feria de intercambio de proyectos y experiencias, diferentes sesiones temáticas y grupos de trabajo, talleres de 'Educomunicación', intervenciones artísticas con elementos naturales, para terminar con la creación del manifiesto final, donde se han reflejado las ideas puestas en común para acordar "qué planeta quieren los ciudadanos, a qué se comprometen para conseguirlo y qué piden o proponen".

PROGRAMA 'MOAI'

Paralelamente, se ha desarrollado durante el curso el programa 'MOAI', que se trata de una iniciativa de acompañamiento basada en "el asesoramiento individual, la formación y la dinamización" de los centros educativos reconocidos con el Sello Ambiental 'Centro Educativo Sostenible', y de aquellos que buscan obtenerlo y se inscriben en el programa.

En el curso 2025-2026 se ha desarrollado la quinta edición del programa, en la que han participado 70 de estos centros, y que ha incluido varias líneas de actuación, como tutorías individualizadas, sesiones conjuntas, 'webinarios' formativos, así como la coordinación y facilitación de acciones en un espacio online de uso común.

Las tutorías individualizadas han utilizado una "innovadora metodología de trabajo online y pensamiento visual" para analizar la realidad de cada centro y generar "soluciones, metodologías y recursos de referencia para la elaboración o la mejora continua de los programas de sostenibilidad".

Las temáticas de los 'webinarios' formativos, elegidos por los propios asistentes, han abordado las temáticas de gestión ambiental del centro en la práctica, como comités ambientales y educación ecosocial en el aula con actividades para comprender el mundo actual.

El programa 'MOAI' ha finalizado con una sesión presencial que ha incluido una ponencia para mejorar la formación de los docentes en sostenibilidad y una feria de proyectos para facilitar el intercambio de ideas y dinámicas participativas de evaluación.

SELLO AMBIENTAL

El Sello Ambiental 'Centro Educativo Sostenible' está pensado para reconocer a los centros docentes no universitarios de Castilla y León, públicos y privados, que cumplen los requisitos de desarrollar un programa de educación ambiental, disponer de un programa de gestión ambiental y asumir los compromisos de difusión de las memorias sobre sus actividades, en los términos recogidos por la norma.

El programa de educación ambiental deberá estar aprobado por el claustro de profesores y por el Consejo Escolar, o estar incluido en la programación general o en el proyecto educativo del centro, y haberse ejecutado durante, al menos, los últimos dos años previos a la solicitud del Sello.

Entre las temáticas del programa se incluyen acciones sobre prevención y adaptación al cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, agricultura ecológica, ahorro y gestión del agua y calidad del aire, entre otras.

El programa de gestión ambiental debe tener en cuenta los principales impactos ambientales del centro sobre el agua, la energía, los residuos y las emisiones a la atmósfera, y debe contar con indicadores de seguimiento y un plan de mejora para paliar las consecuencias más importantes o de más fácil solución, así como implantar medidas que incrementen la sostenibilidad y la calidad de vida de la comunidad educativa.

La obtención del sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible' supone reconocer públicamente los avances en la ambientalización integral del centro docente, que puede utilizar y exhibir la placa acreditativa de esta condición e incluirla en las publicaciones, material impreso y en la actividad promocional que realice.