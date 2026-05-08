CyL sigue con déficit en las reservas de sangre de los grupos A+, A-, B-, O- y AB

Gráfico difundido por Dona Sangre CyL sobre el déficit de reserva e información del punto de donación en Burgos - DONA SANGRE

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) concluye la primera semana del mes de mayo con situación de déficit en las reservas de sangre de los grupos A+, A-, 0-, B- y AB- que siguen en rojo con el resto de los grupos en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los cinco grupos deficitarios y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los grupos 0+, B+ y AB+.

"La sangre no se necesita de vez en cuando, se necesita cada día", ha recordado el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en un mensaje a través de las redes sociales en el informa de que en Castilla y León, la media de donación es 1,6 veces/año, tras lo que invita a los donantes a subir este ritmo. "Si han pasado dos meses desde tu última donación, puedes volver", explica a los donantes.