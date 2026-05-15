CyL sigue con déficit en las reservas de sangre de los grupos A+, A-, B-, O- y AB

Gráfico difundido por Dona Sangre para llamar a las donaciones en Castilla y León - DONA SANGRE

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) concluye la segunda semana del mes de mayo con situación de déficit en las reservas de sangre de los grupos A+, A-, 0-, B- y AB- que siguen en rojo una semana más con el resto de los grupos en amarillo.

Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen a los cinco grupos deficitarios y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los grupos 0+, B+ y AB+.

"No sabes a quién ayudas, pero esto está pasando: María entra a quirófano. Javier sigue su tratamiento. Lucía acaba de nacer. Carlos llega a urgencias...", explica a modo de ejemplo el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León en un mensaje a través de las redes sociales en el insiste en que todos necesitan sangre disponible.