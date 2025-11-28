CyL termina la semana con déficit de las reservas de sangre, los grupos A- y 0- en rojo

Gráfico de dona sangre para urgir donaciones - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la última semana del mes de noviembre con déficit en las reservas de sangre de todos los grupos, con especial incidencia en el caso de los tipos A- y 0-, que están en rojo, el último desde la pasada semana.

Se da la circunstancia de que las reservas del resto de los grupos, 0+, A+, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas. Así consta en el estado de los niveles de sangre a viernes 28 de noviembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha vuelto a recordar a través de las redes sociales en el perfil donasangre la importancia de donar, especialmente del tipo 0- que es donante universal. "Su sangre salva vidas de cualquier grupo en emergencias: sin antígenos A, B ni Rh. "Sólo el 7% de la población lo es. Cada donación cuenta", insiste.