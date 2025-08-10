CyL se une a regiones de Portugal para fomentar el espíritu emprendedor del alumnado con el proyecto ERIS-IE

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de Castilla y León ha desarrollado este curso 2024/2025 el proyecto ERIS_IE para crear una red de colaboración entre centros de Secundaria de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora y las regiones norte y centro de Portugal para fomentar el espíritu emprendedor del alumnado.

Se trata de una colaboración que la Junta de Castilla y León mantiene desde hace décadas con Portugal en materia educativa y este vínculo permite el intercambio de "buenas prácticas", la promoción de proyectos conjuntos y el desarrollo de iniciativas que favorecen la innovación pedagógica y el enriquecimiento cultural de estudiantes y docentes.

Esta iniciativa, financiada por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal (Poctep) 2021-2027, ha conseguido que un millar de alumnos de 20 centros educativos, guiados por 90 docentes, elaboren diez proyectos empresariales con impacto social y económico local, además de mejorar las competencias clave en emprendimiento, colaboración, creatividad y comunicación intercultural y fortalecer la relación institucional entre centros educativos y comunidades locales de ambos países.

En concreto, el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 'Pablo Díez' de Boñar en León, se ha unido al Agrupamento de Escolas 'Emídio García' de Bragança para crear el proyecto 'BRAÑAR' y el IES 'Aliste' de Alcañices en Zamora junto con el Agrupamento de Escolas de Castro Daire llevan a cabo la iniciativa 'Creando oportunidades transfronterizas'.

Además, el IES 'Obispo Argüelles' de Villablino en León y el Agrupamento de Escolas 'Dr. Júlio Martins' de Chaves promueven el proyecto 'FLAVIACIANA NATURAL' y el IES Ramos del Manzano de Vitigudino, Salamanca y el Agrupamento de Escolas do Fundão han diseñado 'El rincón de la Salud'.

Por otro lado, el IES 'Tierra' de Ciudad Rodrigo en Salamanca y el Agrupamento de Escolas de Mirandela han implementado el proyecto 'G+Astronomía'; la iniciativa 'Hermanos del Duero' la han llevado a cabo el IES 'Juana I de Castilla' de Tordesillas en Valladolid y el Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro y el IES 'Hermenegildo Martín Borro' de Cebreros en Ávila y la Escola Secundária de Pinhel han diseñado una 'Cooperativa estudiantil'.

De la misma maera, el IES 'Bergidum Flavium' de Cacabelos en León y la Escola Secundária 'São Pedro' de Vila Real han creado la 'Cooperativa Ibero-estudiantil'; el IES 'Jorge Guillén' de Villalón de Campos en Valladolid y el Agrupamento de Escolas de Trancoso trabajan sobre los 'Sabores tradicionales de Trancovilla' y finalmente el IES 'Arribes de Sayago' de Bermillo de Sayago en Zamora y la Escola Secundária 'Viriato' de Viseu se encuentran 'Siguiendo los pasos de Viriato. De Sayago a Viseu'.

Así, cada grupo de alumnos participantes en el proyecto ha visitado desde febrero hasta mayo a su centro asociado con el fin de dar a conocer los logros alcanzados y la sesión final conjunta tendrá lugar en Trancoso (Portugal) del 13 al 15 de noviembre donde se expondrá el diseño, desarrollo y conclusiones de sus iniciativas.