'Dao', de Alain Gomis, Espiga de Oro de la 71 Seminci

El cineasta Alain Gomis en la Foto del Día del miércoles 28 de octubre en la 71 Seminci.

El cineasta Alain Gomis en la Foto del Día del miércoles 28 de octubre en la 71 Seminci. - SEMINCI

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

La película 'Dao', del cineasta franco-senegalés Alain Gomis, se ha alzado con la Espiga de Oro de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El jurado ha dado a conocer este sábado, 31 de octubre, a los ganadores en la lectura del palmarés, donde han destacado el largometraje de Gomis "por su singular forma cinematográfica, en la que el ritmo, la duración y el movimiento crean una atmósfera a la vez íntima e inmersiva".

"El extraordinario logro de la película reside en evocar un espacio libre, abierto y poroso, entre la ficción y el documental, en el cual lo personal y lo colectivo, lo visible y lo sensible, resuenan con una intensidad hipnótica", ha puesto en valor el jurado.

En 'Dao', Gomis reivindica la herencia y el legado multicultural a través de la memoria de una familia franco-guineana que celebra una boda en Francia y un ritual de despedida en Guinea-Bisáu. El cineasta, que no ha podido acudir a recoger el galardón por motivos familiares, se ha impuesto entre los 22 títulos a concurso de la Sección Oficial con esta obra que Flamingo Films distribuye y llegará a los cines españoles en primavera de 2027.

Asimismo, se ha otorgado la Espiga de Plata a la película 'La Gradiva', ópera prima de la francesa Marine Atlan, que ha "conquistado a todo el jurado" por su "riqueza narrativa, que combina con maestría, el naturalismo y lo novelesco, los arrebatos líricos y las profundidades mitológicas, las verdades sociológicas y los vértigos metafísicos".

El jurado también ha resaltado el trabajo de los actores y actrices, escogidos por el equipo del filme entre estudiantes y asociaciones juveniles reales, por su actuación "conmovedora" en esta propuesta que capta el sentir de una generación en todos su matices.

El Premio 'Ribera de Duero' a la Mejor Dirección ha sido para el cineasta argentino Lisandro Alonso por su "convicción cinematográfica" y "capacidad para transformar el lenguaje contemplativo en una experiencia cómplice" en 'La libertad doble'.

En las categorías a Mejor interpretación de la Sección Oficial han triunfado la italiana Alba Rohrwacher como Mejor actriz por su papel protagonista en 'A good little soldier', del francés Stéphane Brizé, y el francés Swann Arlaud por el suyo en 'Un hombre de nuestro tiempo (A man of his time)', del también francés Emmanuel Marre.

El jurado de la Sección Oficial ha concedido, por otro lado , el Premio Renault a la Mejor Dirección de Fotografía a Olivier Boonjing por su trabajo en 'Un hombre de nuestro tiempo'; el Premio 'Miguel Delibes' al Mejor Guion a la austríaca Sandra Wollner por 'Everytime'; el Premio 'José Salcedo' al Mejor Montaje a Guillaume Lillo por su labor en 'La Gradiva', y una Mención Especial al filme 'Aquí', del portugués Tiago Guedes.

PUNTO DE ENCUENTRO, ALQUIMIAS Y TIEMPOS DE HISTORIA

En la sección Punto de Encuentro, 'Nine temples to heaven', del tailandés Sompot Chidgasornpongse se ha llevado el Premio homónimo, mientras el jurado del mismo ha otorgado el Premio Especial Fundos a 'Cinemanía', del español Marc Ferrer, y el Premio Escac a 'Forest high', de la francesa Manon Coubia.

'Promised spaces', del director serbio Ivan Markovic, ha ganado, por otra parte, el Gran Premio Alquimias, mientras en la sección Tiempos de Historia se ha conferido el Gran Premio a 'Alea jacarandas', del argelino Haseen Ferhani, y el Premio Especial a 'Biografía de Jorge Luis Borges', del argentino Mariano Llinás.

En otros premios a largometrajes, 'Todo es cárcel', del español Eloy Enciso, ha logrado el Premio DOC. España y el filme 'Adiós, ríos' le ha valido a Sebastián Uría el Premio 'Pilar Miró' a la Mejor Dirección Española.

Por otro lado, el Premio Seminci Joven ha recaído en 'Salen las lobas', de la española Claudia Estrada Tarascó, y el Premio Miniminci en 'Momonster. Película de Navidad', de los españoles Javier Martínez y Christian Garnez.

PREMIOS A CORTOMETRAJES

En el apartado de cortometrajes, se ha otorgado la Espiga de Oro a la Sección Oficial de este formato a 'Class photo', del lituano Arnas Balciunas, y las dos Espigas de Plata a 'Primer fuego', de Blanca Camell, y 'Crónica del cansancio', de Natalia Marín, ambas españolas.

En la categoría de Mejor Corto Europeo ha triunfado 'Pithead', del belga Wannes Vanspauwen y el francés Pol De Plecker, mientras que el Mejor Corto Español ha sido ''L'enterrament de la sardina', de Mariona Martínez, y el Premio Castilla y León en Corto se lo ha llevado la propuesta de animación 'Under the lake', de Juan Carlos Mostaza.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Por otra parte, 'Salen las lobas', de Claudia Estrada Tarascó, y 'Rose', del austríaco Markus Schleinzer, se han hecho con los Premios del Público en Punto de Encuentro y Sección Oficial, respectivamente.

En los reconocimientos temáticos, la Espiga Verde se la ha llevado 'Benigno', del español David Bauté, y la Espiga Arcoíris 'La Gradiva', de Marine Atlan.

El Premio Fipresci, que otorga la prensa internacional, ha sido para 'I rarely wake up dreaming', de la alemana Isabelle Stever con guion de la ucraniana Anna Melikova.

Finalmente, el Jurado Joven ha concedido el Premio en la categoría de cortos a 'Tamagotchi escarlata', del chileno Francisco Visceral; el Premio Punto de Encuentro a 'A day in the life of Jo: chapte phaedra', de la griega Jacqueline Lentzou, y el Premio al largo de Sección Oficial a 'Queen at sea', del estadounidense Lance Hammer.

La Seminci concluye así una edición con "vigor", tal y como han subrayado los codirectores Mariona Viader y Javier H. Estrada en la lectura del palmarés, en la que, al igual que algunos de los miembros del jurado, han manifestado la solidaridad del festival con las víctimas de la tragedia ferroviaria de Toledo.

También han subrayado que la edición ha estado dedicada al exdirector José Luis Cienfuegos, quien aún "inspira" esta Semana vallisoletana que se erige como "espacio de encuentro" entorno al cine.

Los codirectores han agradecido todo el apoyo recibido para sacar adelante esta 71 edición en un año "difícil" y han puesto en valor el trabajo del equipo "maravilloso" del festival.

Tras la lectura del palmarés, la 71 Seminci concluirá a las 20.00 horas con la proyección de la película de clausura, 'Hombre al agua', del mexicano Gael García Bernal, quien presentará el filme ante el público del Teatro Calderón.

En esta ocasión, la Semana no se cierra con su habitual Gala de Clausura, que fue suspendida como muestra de respeto a las víctimas del accidente ferroviario, una decisión tomada por la organización en el marco de los tres días de luto decretados.