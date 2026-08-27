Darío Mares despedirá este viernes el ciclo 'Noches de humor' en el Parque de Quevedo de León

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humorista Darío Mares ofrecerá este viernes, 28 de agosto, un espectáculo a las 21.00 horas en el Parque de Quevedo de León que pondrá fin al ciclo 'Noches de humor', enmarcado en la programación del Festival de Verano 'León, cuna del Parlamentarismo' de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento leonés, con entrada libre y gratuita.

El artista abordará durante su actuación asuntos como la paternidad, la vida moderna y el cine desde una perspectiva irreverente. Los inicios de Mares en la comedia se remontan a la red social X, donde comenzó a escribir sobre el ámbito cinematográfico bajo el seudónimo @Resumepelis.