David Trueba: "Vivimos un momento de enorme crispación y hay que recordar que la ficción nos hace mejores"

El cineasta David Trueba ha destacado que en estos momentos de "enorme crispación" e "incompatibilidad en la convivencia" es "importante recordar que la ficción siempre ha contribuido a hacer ver la vida desde la perspectiva de otra persona", un "viaje que ensancha y hace mejores personas".

En una rueda de prensa en Valladolid en el marco de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci), que clausura con el estreno nacional de su película 'Siempre es invierno', el director ha defendido, asimismo, la lectura como herramienta para tener una "visión más completa del mundo".

"Empezamos a ser peores personas porque leemos menos, pero no por leer formativa o educativamente, o porque seas mejor o pero, sino porque te ensancha", ha incidido, para poner en valor también en este contexto el poder conocer lugares.

En este sentido, ha reivindicado Tierra de Campos, de donde es su padre, un vínculo con Valladolid que crece ahora con su participación por primera vez con una película en la Semana, un festival que los que aman el cine tienen "en muy alta estima", ha indicado.

El realizador ha recalado en el certamen vallisoletano para presentar el largometraje 'Siempre es invierno', incluido en la Sección Oficial fuera de concurso y que se proyectará en la gala de clausura de este sábado, 1 de noviembre.

El filme, adaptación de su novela 'Blitz', cuenta la historia de Miguel (David Verdaguer), un arquitecto paisajista que, durante un viaje a Lieja (Bruselas), ve cómo su vida da un giro de 180º cuando su relación de pareja acaba intempestivamente, dando paso a nuevas aventuras románticas y laborales que le llevan a replantearse su forma de ver la vida.

Se trata de una tragicomedia románica en la que en un inicio se sitúa a Miguel con su novia Marta (Amaia Salamanca) en una relación que, posteriormente, acaba. Entonces, el protagonista conoce a Olga (Isabelle Renault), una voluntaria mayor que él, quien le ofrecerá consuelo y lo llevará a replantear su manera de ver la vida.

Trueba confronta los tabúes sociales y plantea una reflexión sobre el paso del tiempo a través de una filme que mezcla comedia y drama para acercar al público a emociones reconocibles y personajes con los que poder empatizar.

En este contexto, el cineasta ha declarado que no hace géneros, porque no sabe hacerlo y porque considera que "hay un género por encima de todos, que es el de la vida". "Dentro de las personas hay complejidades y ganas de seguir vivos", ha reflexionado.

Sobre que la cinta sea una adaptación de 'Blitz' (2015) -- primera adaptación al cine de uno de sus libros--, ha recordado que este texto supuso la única vez que ha tenido la duda de si estaba haciendo una novela o una película.

"Así que muy pronto tuve las ganas de llevarla al cine y ha sido un proceso largo que culminó gracias a que Edmon y Jaime (productoreS) quisieron seguir trabajando conmigo después de Saben aquell", ha relatado.

'Saben aquell' (2023) fue también el inicio de una fructífera relación profesional entre Trueba y David Verdaguer, quien recibió el Goya a mejor actor por su interpretación del famoso humorista Eugenio. "Era un personaje que obligaba a David a hacer una introspección muy profunda. Era nuestra primera película juntos y vi que él desplegaba un abanico de tonalidades y facetas. Era capaz de hacerte reír con una cosa muy triste o emocionarte con ironías, y le dije 'tengo que escribir un personaje donde puedas desplegar todos estos matices', ha compartido el director.

Asimismo, Trueba, que derriba en este filme la visión edadista femenina, ha lamentado un contexto en el que se ha establecido que los hombres son "más interesantes" en el envejecimiento y las mujeres, cuanto más jóvenes.

"Desde fuera nos han compartimentado la vida, especialmente a las mujeres. Se ha querido establecer hasta dónde pueden llegar, cuándo ha pasado su momento. Es loquísimo este mundo donde se acepta que el envejecimiento hace a los hombres más interesantes y atractivos, pero en las mujeres no se tolera", ha indicado.

Al respecto, Isabelle Renault, quien encarna a una mujer madura que mantiene una relación con un hombre más joven, ha relatado que para ella este papel ha sido una oportunidad que no podía "dejar pasar". "Es muy difícil encontrar un papel así para actrices por encima de los 50", ha advertido.

Así, la actriz francesa, que conoció a Trueba hace 30 años, ha destacado la importancia de su personaje frente a las dinámicas de género presentes en la industria del cine.

Igualmente, sobre este personaje, Trueba ha comentado que, con los años, ha cambiado su concepción de ella. "Cuando escribí la novela, el personaje protagonista y narrador era la voz guía. Todo estaba adscrito a él y a su sensibilidad que, en ese momento, seguramente era muy cercana a la mía. Pero diez o doce años después, rodando la película, me di cuenta que estaba más cerca del personaje que interpreta Isabelle", ha apostillado.

Por su parte, Verdaguer ha profundizado en la libertad que le permitió un personaje como el de Miguel, atravesado por la barrera del lenguaje en un país extranjero. "Conocer a una persona en un idioma que no es el tuyo es difícil. Pero lo que empieza siendo un problema acaba siendo como trabajar con niños. Te obliga a estar pendiente del otro, a entenderle y que te entienda. Entonces eres un actor más libre, más expresivo, porque te olvidas de ti mismo", ha explicado.

Asimismo, Amaia Salamanca ha puesto en valor la visión de Trueba en una película que por su "tacto" se esperaría que hubiese sido rodada por una mujer. "Es maravilloso, lo hace perfecto", ha indicado, para reivindicar, además, la libertad que ofrece el director a los actores durante el rodaje, en el que también han participado los actores Jon Arias, Vito Sanz y Carla Nieto.