Decenas de personas protestan a la entrada del Calderón contra el estreno de una película israelí en la Seminci

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, habla con las personas que se han concentrado frente al Teatro Calderón durante la alfobra del festival - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este viernes a la entrada del Teatro Calderón durante la celebración de la alfombra previa a la gala de inauguración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) para expresar su rechazo ante el hecho de que el festival acoja el estreno en España de 'Yes', del cineasta israelí Nadav Lapid.

Las personas que allí se han dado cita han pedido "un boicot al cine de Israel" y han reclamado que se elija la "voz del cine palestino" debido al conflicto que se desarrolla en la Franja de Gaza entre gritos de 'Netanyahu criminal, al tribunal penal' y 'No es una guerra, es un genocidio'.

Precisamente, el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos, se ha acercado a hablar con algunas de las personas que se han concentrado frente al teatro, a quienes ha explicado que el festival ha programado la proyección de esta cinta para ofrecer la visión del director sobre el conflicto y la relación con su país, según han detallado los convocantes.

Cabe recordar que 'Yes' es una coproducción entre Francia, Israel, Chipre y Alemania que, según el programa de la Seminci, y su director, Nadav Lapid, Oso deoro en Berlín en 2019, ha convertido la "imposibilidad dedistanciarse de la identidad israelí en la obsesión recurrentede sus últimas películas".

"En esta sátira vitriólicapresentada en la Quincena de realizadores de Cannes,lleva hasta el paroxismo la nausea y la impotencia extenuantesque le provoca la relación con su país, Israel", recoge el programa.