Declarado gravedad 1 un incendio forestal en Espina de Tremor (León) en el que trabajan una docena de medios

Declarado gravedad 1 en un incendio forestal en Espina de Tremor (León) en el que trabajan doce medios - JCYL

LEÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad leonesa de Espina de Tremor, en la comarca de Bembibre, en el que peligran masas arboladas de más de 30 hectáreas, según ha informado la plataforma Inforcyl.

El incendio se ha originado sobre las 17.26 horas de este martes, 7 de julio, y ha subido a nivel 1 a la misma hora, mientras en el lugar se encuentran una docena de medios aéreos y terrestres para extinguir el fuego.

En concreto, trabajan para sofocar el fuego dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, una brigada ELIF o BRIF y tres helicópteros o hidroaviones.