Declarado de gravedad 2 un incendio originado en Navatejera (León)

NAVATEJERA (LEÓN)12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado en Navatejera (León) por suponer una amenaza seria a poblaciones o poder requerir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El fuego se ha originado a las 13.54 horas y se ha elevado a nivel 2 a las 14.27 horas, mientras las causas del fuego se encuentran en investigación.

Más de una de decena de medios aéreos y terrestres trabajan en el lugar para intentar extinguir el fuego.