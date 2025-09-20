Declarado un incendio de gravedad 1 en Lanseros (Zamora) con más de 40 medios aéreos y terrestres

Declarado un incendio de gravedad 1 en Lanseros (Zamora) al peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas - JCYL

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad zamorana de Lanseros, en la comarca de Mombuey, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 12.00 horas de este sábado, 20 de septiembre, se ha elevado a IGR 1 pocos minutos después de su inicio, tras considerar que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas, tal y como ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento 42 medios terrestres y aéreos que intentan sofocar el fuego, entre ellos un técnico, once agentes medioambientales, cinco cuadrillas, cuatro autobombas, cinco bulldozer, ocho brigadas y siete aeronaves.

La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.