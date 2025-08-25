Declarado un incendio de índice de gravedad 2 en Terradillos (Salamanca)

SALAMANCA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes, 25 de agotos, un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Terradillos, en Salamanca, según datos de la plataforma Inforcyl.

El incendio se ha activado a las 20.36 horas y se ha elevado a gravedad 2 a las 20.46 al suponer una "amenaza seria a poblaciones" o poder exigir "medidas de socorro de la población o protección de bienes", según ha indicado la Consejería de Medio Ambiente en la red social 'X'.

En el lugar se encuentran siete medios terrestres, agentes medioambientales, celadores, autobombas y otros cuerpos de bomberos. Se investigan las causas del origen del fuego.