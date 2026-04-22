Declarado un incendio de plásticos y residuos en las cercanías de La Corala, en Laguna de Duero (Valladolid)

Sala del 112 de Castilla y León. - EUROPA PRESS

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

Efectivos de Bomberos de la Diputación de Valladolid trabajan en la extinción de un incendio de plásticos y residuos que se ha declarado en las cercanías de la urbanización La Corala, en el término municipal de Laguna de Duero (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El fuego se ha iniciado minutos antes de las 17.34 horas, cuando el 112 ha comenzado a recibir llamadas, más de medio centenar, en las que se alertaba de un incendio próximo al punto kilométrico 7 de la A-601, en La Corala, sentido Segovia.

Al llegar los servicios de emergencia han confirmado que se trata de un incendio de plásticos y residuos, sin que se hayan producido heridos ni afectados.