Declarado índice de gravedad 1 en un incendio forestal intencionado en Lomba (León) - JCYL

LEÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal originado el viernes en la localidad leonesa de Lomba, en la comarca de Truchas, y cuya causa probable de origen es la mano del hombre, ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 al necesitarse más de doce horas en estabilizarlo, según ha informado la Junta de Castilla y León.

El fuego se originó a las 09.24 horas y se ha elevado a IGR 1 ya que por la orografía y la gran cantidad de piedras los medios del Infocal prevén que las labores de extinción llevarán más tiempo, si bien no hay masas arboladas cercanas ni poblaciones.

En el lugar se encuentran ocho medios aéreos y terrestres, incluidos dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, un bulldozer, dos ELIF y BRIF y hasta dos helicópteros e hidroaviones.