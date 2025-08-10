Declarado Índice De Gravedad 2 En Un Incendio En Molezuelas De La Carballeda (Zamora)- JCYL

ZAMORA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio originado en la localidad de Molezuelas de la Carballeda, en el que intervienen alrededor de una treintena de medios aéreos y terrestres, según datos de la plataforma Inforcyl.

El fuego se ha originado sobre las 14.25 horas de este domingo, 10 de agosto, y se ha elevado a gravedad 2 a las 16.31 horas, por situaciones de "grave riesgo para la población, bienes o daño forestal muy importante", un contexto que "exige medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes", según han indicado fuentes del Ejecutivo autonómico.

Por el momento, se encuentran en el lugar unos treinta medios, incluidos técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, bulldozer, autobomba, ELIF, BRIF y helicópteros e hidroaviones.

Se investigan las causas del incendio y se perimetra la superficie afectada.