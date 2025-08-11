Declarado índice de gravedad 2 en un incendio en Puercas (Zamora) que obliga a evacuar a vecinos

ZAMORA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado Índica de Gravedad Potencial (IGR) 2 en un incendio forestal en la localidad de Puercas, cuya población ha sido evacuada a Alcañices.

El fuego en esta localidad del municipio de Gallegos del Río, en la comarca zamorana de Alcañices, se ha originado a las 18.27 horas de este lunes, 11 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 a las 19.25 horas al suponer una "amenaza seria" para poblaciones, así como exigir "medidas de socorro de la población o protección de bienes", según ha informado la Consejería de Medio Ambiente.

Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de la evacuación de los vecinos de Puercas, que permanecerán en Alcañices hasta que puedan regresar a sus casas.

Por el momento, ocho medios aéreos y terrestres trabajan en la zona para intentar sofocar el fuego, el segundo de gravedad 2 que se desarrolla en este momento en la provincia de Zamora, que también enfrenta el incendio forestal originado en Molezuelas de la Carballeda.