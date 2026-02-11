Declarado nivel 2 de Inuncyl en Segovia, que se suma a León y Soria, y el resto de provincias mantienen el 1

El rió Eresma a su paso junto a la Casa de la Moneda en Segovia. - Nacho Valverde - Europa Press

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado nivel 2 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de Castilla y León (Inuncyl) en Segovia, que se suma así a las provincias de León y Soria, mientras que el resto de la Comunidad se encuentra en nivel 1.

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia declaró el nivel 2 a las 22.00 horas de este martes, 10 de febrero, y constituyó el Centro de Cooperación Operativo Integrado (Cecopi). La declaración se realiza sobre la base de las predicciones meteorológicas, la información hidrológica, así como la situación de presas y embalses.

Desde el pasado 5 de febrero, el Inuncyl permanecía activado en 'situación 1' en todas las provincias y, en el caso de Segovia y ante la evolución generalizada de aumento de caudales en las cuencas de los ríos Riaza, Duratón y Eresma como consecuencia de los episodios continuados de lluvias y deshielo así como la confluencia con los desembalses de las presas de Burgomillodo y Pontón Alto, se activó el nivel 2.

De acuerdo con el Plan de Protección Ante Riesgo por Inundaciones, y en coordinación con la Agencia de Protección Civil y Emergencias, se ha informado a todos los organismos que podrían verse afectados en la provincia y se mantiene el contacto con todas las administraciones competentes, para coordinar todas las actuaciones, como la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Segovia, así como los de otros municipios.

Esta provincia se suma a las de Soria, donde se declaró este nivel a las 12.20 horas del martes, y a la de León, en la que se hizo lo propio a lo largo de la tarde, en sendos casos por las posibilidades de empeoramiento de las circunstancias y el riesgo de inundaciones tras el desembalse de los embalses de Cuerda del Pozo y de Villameca, respectivamente.

RECOMENDACIONES

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes, el primero de ellos notificar la situación al 112 lo antes posible y especificar la zona donde se localiza, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

Asimismo, es conveniente retirar del exterior de las casas los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos.

También señala la importancia de abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de estar en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes, así como evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

Si se está en un vehículo, es conveniente que se circule por rutas principales y autopistas y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.

Tanto si la inundación es en la calle como en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas. Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 1-1-2.