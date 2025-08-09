Declaran IGR 1 en dos incendios en Yeres y Orallo, en León, en los que puede peligrar patrimonio cultural mundial

Declarado IGR 1 en otro incendio en León, en este caso en Fasgar - JCYL

Con esta declaración son ya cuatro los incendios de nivel 1 activos en la provincia leonesa, algunos provocados por los rayos

LEÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en dos nuevos incendio forestales que se han originado entre este viernes y sábado en las localidades leonesas de Yeres y Orallo, en las comarcas de Ponferrada y Villablino, respectivamente, ante la previsión de que pueda verse afectado el patrimonio cultural mundial y que se necesite más de doce horas para estabilizarlos.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, en el caso de Yeres las llamas se han originado por causas que se investigan a las 16.33 horas de este sábado y en el lugar están desplegados ocho medios.

En concreto, dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, una brigada helitransportada y un medio aéreo.

Por su parte, el incendio de Orallo se declaró el vienres a las 17.55 horas debido a la concentración de rayos y en el lugar trabaja un dispositivo conformado por 13 medios aéreos y terrestres. En concreto, tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, un bulldozer, dos brigadas helitransportadas y cuatro medios aéreos.

Con la declaración del IGR 1 en estos dos nuevos incendios son ya un total de cuatro los que están activos con este nivel de gravedad en la provincia leonesa.