Dejan en libertad a un varón con 29 antecedentes y con una reclamación policial por robar tres vehículos en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenidas cuatro mujeres por hurtar efectos por valor de unos 1.000 euros en centros comerciales de Valladolid - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón, con 29 antecedentes, y al que le constaba una reclamación por robar en el interior de tres turismos se encuentra en libertad con cargos después de que agentes de la Policía Nacional lo detuvieran el pasado domingo.

Según informan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado, el encausado contaba con una reclamación policial en vigor por la imputación de tres delitos de robo con fuerza en interior de vehículo, cometidos durante la madrugada del 13 de julio de 2026.

Los agentes que intervinieron se percataron, mientras transitaban por la calle Arzobispo Marcelo González, de la presencia de esta persona el pasado domingo, por lo que fue detenido en virtud de los tres delitos que se le imputan y trasladado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado policial.

Tras las gestiones de investigación realizadas, se determinó la autoría de tres robos con fuerza en interior de vehículos cometidos en la madrugada del 13 de julio, todos ellos con un modus operandi idéntico, al acceder al interior de los vehículos mediante la fractura de la ventanilla triangular del lado del piloto o copiloto y sustraer objetos personales y efectos diversos.

Tres ciudadanos denunciaron hechos de estas características ocurridos en la madrugada del 13 de julio lo que permitió vincular al ahora detenido con los robos investigados.

Una vez finalizadas las diligencias, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.