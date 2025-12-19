La Delegación del Gobierno activa la fase de alerta desde este sábado por nevadas en casi todas las provincias de CyL

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas de hasta diez centímetros por encima de los 900 metros que pueden afectar a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de León, Zamora, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca.

En concreto, en el marco del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas, se activa esta fase de alerta, en la que destaca que en la Cordillera Cantábrica de León y en Sanabria (Zamora), donde se activa a las 19.00 horas de este sábado y se espera acumulación de nieve en 24 horas de hasta diez centímetros a partir de los 900 metros.

La alerta se activa también a partir de las 00.00 horas del día 21 en la Cantábrica en las provincias de Palencia y Burgos, así como en la Ibérica en esta última provincia y en Soria, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Además, el Sistema Central de Soria, Segovia, Ávila y Salamanca también tendrán fase de alerta por nevadas a partir de las 00.00 horas del domingo día 21.