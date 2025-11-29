La Delegación del Gobierno en CyL activa la Fase de Alerta por nevadas en León

Imagen de archivo de nieve - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

LEÓN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la Fase de Alerta del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situación meteorológicas adversas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado debido a la previsión de nevadas en la madrugada de este domingo en la Cordillera Cantábrica de León.

En concreto, la Fase de Alerta se ha declarado desde las 00.00 horas hasta las 12.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, según ha informado la Delegación en un comunicado recogido por Europa Press.

Los acumulados de más de cinco centímetros se esperan por encima de los 1.300 metros, mas acusados en la zona oriental