El Delibes de Valladolid acoge el domingo el debut del Trío Sitkovetsky en el IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara

El Trío Sitkovetsky. - TRÍO SITKOVETSKY -CEDIDA POR CONSEJERÍA DE CULTURA

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá el domingo 17 de mayo el debut del Trío Sitkovetsky, que será el décimo y último recital del IV Ciclo de Recitales y Música de Cámara para la temporada 2025-26

El recital del trío, fundado en 2007 y formado actualmente por el violinista Alexander Sitkovetsky, el violonchelista Isang Enders y la pianista Wu Qian, comenzará a las 19.30 horas en la Sala de Cámara.

El programa comenzará con Haydn, uno de los pioneros en la escritura música cámara. La obra Trío para piano número 39 en sol mayor, Hob.XV: 25, Trío gitano de Joseph Haydn (1732-1809) constituye uno de los ejemplos más representativos de la música de cámara.

Continuando esta primera parte, la agrupación camerística interpretará la obra Trío para piano número 2 en la menor, op.34 de Cécile Chaminade(1857-1944). Esta obra del siglo XIX se sitúa en un contexto de revitalización de la música de cámara con una obra que dialoga con la tradición germánica.

En la segunda parte, el Trío Sitkovetsky cerrará este último recital con la obra Trío para piano número 2 en do mayor, op.87 de Johannes Brahms (1833-1897), una obra que el propio compositor consideró como lo mejor que había escrito en diez años.

Las entradas se pueden adquirir para cada uno de los recitales, al precio de 20 euros (15 euros para abonados OSCyL y colectivos con descuento), en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes.

Los estudiantes de música de Castilla y León contarán con precios reducidos, a tres euros por recital, disponibles el mismo día del concierto.