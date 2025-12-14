La delincuencia conocida en la demarcación de la Guardia Civil de Soria baja un 5% en los nueve primeros meses - GUARDIA CIVIL

SORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Entre enero y septiembre de 2025 se han conocido 1.300 infracciones penales en la demarcación de la Guardia Civil de Soria, lo que supone una disminución del 5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024.

De ellas, 416 infracciones penales se han cometido en el ciberespacio, de modo que los delitos en el ámbito de internet representan ya el 32 por ciento del total.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha subrayado que a pesar del aumento de la delincuencia cometida a través de internet, la delincuencia global baja en la provincia, un dato especialmente relevante en un contexto en el que una parte creciente de los delitos se produce en la red.

Latorre ha agradecido el trabajo del Instituto Armado y ha destacado la implicación de la ciudadanía, a la que ha animado a mantener la colaboración y la denuncia ante cualquier hecho delictivo. Los delitos contra el patrimonio descienden casi un ocho por ciento en el periodo analizado.

El comportamiento resulta especialmente positivo en los robos con fuerza en las cosas, que se reducen un 30 por ciento. En el detalle por tipología, los robos en domicilios bajan un 30,5 por ciento, mientras que los robos en establecimientos lo hacen un 72 por ciento, porcentajes que confirman el efecto de los dispositivos preventivos y de la presencia de patrullas en los núcleos urbanos y en el medio rural.

También muestran una evolución favorable los delitos contra la libertad sexual, que descienden un 12 por ciento respecto a los tres primeros trimestres de 2024.