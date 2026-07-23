La demora media quirúrgica se sitúa en junio en CyL en 101 días, con 33.034 pacientes en espera

Archivo - Nuevas urgencias del Hospital de Salamanca. - SACYL. - Archivo

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León se situó a 30 de junio de 2026 en 101 días, con diez de los catorce hospitales por debajo de esa cifra y con 33.034 pacientes en espera.

Los 101 días de demora suponen 38 días menos que los registrados al comienzo del plan de choque puesto en marcha en 2022 por la Consejería de Sanidad, cuando se elevaba a 139 días, según ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Según refleja el último balance trimestral de listas de espera, ya disponible en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica estructural se sitúa a finales del segundo trimestre de 2026 en 33.034.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha señalado esta cifra de días y pacientes de demora viene motivada por el año de huelgas convocadas contra el nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad, que en Castilla y León ha supuesto la disminución de actividad quirúrgica en 12.500 intervenciones sólo en 2026.

DEMORA POR ESPECIALIDADES

Por especialidades, las que más pacientes suman en el segundo trimestre del año para una intervención son traumatología, con 10.479; cirugía general y digestivo, con 5.640; y oftalmología, con 6.092.

Estas tres especialidades acumulan alrededor del 67 por ciento de los pacientes en espera, meintras las especialidades que menos acumulan son cirugía cardiaca, con 120, y cirugía torácica, con 79 pacientes.

Por diagnósticos, los cuatro procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 30 de junio de 2026 han sido cataratas (4.739 pacientes), artrosis de rodilla (1.676), hernia inguinal (1.745) y deformidades de los dedos de manos y pies (1.232).

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido, uno de los parámetros más importante a la hora de analizar las listas de espera, en el nivel 1, es decir, con indicación de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 938 pacientes, con una demora media de 10 días.

En prioridad 2, máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano, había en la fecha analizada un total de 5.001 pacientes, con una demora media de 91 días.

Asimismo, en prioridad 3, plazo hasta 180 días, se han registrado en junio un total de 27.095 pacientes, con una demora media de 106 días.

CONSULTAS EXTERNAS

En cuanto a los datos referidos a demoras para una consulta externa hospitalaria, el balance a final de junio de 2026 indica que la espera media estructural se ha situado en 104 días. El sistema de información en los hospitales de Sacyl refleja un total de 205.627 consultas externas en espera estructural a esa fecha.

Así, el número total de pruebas pendientes en técnicas diagnósticas en los hospitales de Sacyl se ha repartido entre TAC, con 3.582 pruebas pendientes; la resonancia magnética, 7.801 pruebas; las ecografías, 10.408, y las mamografías pendientes suman 601.

La espera media estructural de los pacientes pendientes de pruebas diagnósticas a 30 de junio queda de la siguiente manera: el TAC, 44 días de demora media; la resonancia magnética, 98; la ecografía, 109 días; y las mamografías, 52.

Con el objetivo de mejorar la situación, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social va a poner en marcha un nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención.

Este plan estará orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre áreas de salud y garantizar una respuesta "más homogénea, ágil y equitativa", en la que prestará "especial atención" a aquellos procesos que requieren una "actuación rápida" por su gravedad, complejidad o impacto sobre la calidad de vida de las personas, una forma de "avanzar en la implantación de tiempos máximos garantizados para determinados procedimientos".