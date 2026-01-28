Denegada la paralización de la Red de Calor de Ponferrada (León) por el riesgo de perjuicios "irreversibles"

PONFERRADA (LEÓN), 28 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha dictado un auto por el que se deniega la paralización de la Red de Calor de Ponferrada (León) por el riesgo de perjuicios "irreversibles", tras la demanda interpuesta por la Asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla.

Según el auto, la paralización de la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa generaría una situación de "desprotección para usuarios de servicios públicos esenciales". Dicha "desprotección" sería "de tal magnitud" que debe prevalecer el mantenimiento del servicio, especialmente en el periodo invernal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Además, se considera que no concurren los requisitos legales para acordar la ejecución provisional debido a que la obra de la central se encuentra completamente finalizada, por lo que no cabe acordar su paralización material; el cese de la actividad supondría dejar sin suministro térmico a infraestructuras "esenciales" como residencias de mayores, centros educativos o la estación de autobuses Egeria y los informes técnicos aportados acreditan que no existen alternativas "viables e inmediatas" de calefacción, lo que podría comprometer la salud de colectivos vulnerables, según las mimas fuentes.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha señalado que esta resolución judicial es positiva, ya que "avala el interés general", la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía y, en este contexto, ha reiterado su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales, así como su compromiso con el cumplimiento de la legalidad ambiental y la seguridad de los vecinos.

El procedimiento judicial continúa su curso al existir la posibilidad de interponer recurso de apelación contra dicho auto en el plazo de quince días.