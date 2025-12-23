Denunciado un vecino de Salamanca por manipular la matrícula de su vehículo y poseer inhibidores de radar en Ávila

ÁVILA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ávila ha denunciado a un vecino de Salamanca por haber manipulado la matrícula de su vehículo y poseer inhibidores de radar en el mismo, según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de diciembre, a las 01.30 horas, cuando una patrulla de Policía Local detectó en la plaza de la Catedral un vehículo estacionado sin conductor que presentaba indicios de alteración en las placas de matrícula.

El descubrimiento surgió al incidir de forma directa las luces del vehículo patrulla sobre la placa de matrícula trasera del salmantino, momento en el que se vio que parte de los números y caracteres desaparecían.

Por esta razón, la Policía retiró el vehículo de la vía pública y lo depositó en el aparcamiento del Mercado Grande, a la espera de identificar al conductor y de que se colocaran nuevas placas de matrícula, así como para comprobar la documentación del vehículo y retirar las placas manipuladas.

A las 03.35 horas se puso en contacto con Policía Local la persona que dijo ser el conductor habitual del vehículo, un vecino de Salamanca de 50 años, contra el que se instruyeron diligencias judiciales por un posible delito de falsedad documental.

Igualmente, se le denunció administrativamente con una sanción de 6.000 euros y propuesta de retirada de seis puntos del carné de conducir, por conducir vehículos con inhibidores de radar o cinemómetros o cualquier mecanismo para interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.