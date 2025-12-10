Denunciados por exceso de velocidad casi un tercio de los conductores de 6.771 furgonetas controladas en CyL

Archivo - Campaña de vigilancia de furgonetas (Foto de archivo). - DGT - Archivo

Casi un tercio de los conductores de las 6.771 furgonetas controladas en Castilla y León en el marco de la campaña especial llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) fue denunciado por exceso de velocidad.

Esta campaña, que se ha desarrollado del 24 al 30 de noviembre, se ha centrado en el parque de furgonetas, que en Castilla y León es de 150.000 vehículos, un 8,08 por ciento del total.

Durante toda la semana, los agentes de la Agrupacion de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 6.771 furgonetas y comprobaron que 705 conductores incumplían algún precepto de la normativa de tráfico, según han informado a Europa Press fuentes de la DGT.

En esta edición de la campaña, la infracción más habitual cometida por los conductores de furgonetas fue circular por encima de los límites permitidos, los cuales son diferentes a los del resto de vehículos (90 kilómetros por hora en autopistas y autovías y 80 en vías convencionales), razón por la que casi una de cada tres conductores de furgonetas (247) fueron denunciados.

Además, uno de los elementos que se controló debido a la importancia que el adecuado mantenimiento de los vehículos tiene a la hora de realizar desplazamientos seguros fue la Inspección Técnica de Vehículos. En esta ocasión, 133 conductores (el 16,63 por ciento del total) fueron denunciados por circular sin ella en regla. Además, 13 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 27 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

Asimismo, la DGT ha destacado otro dato que considera "preocupante" detectado por los agentes en los controles preventivos establecidos con motivo de la intensificación de la vigilancia como es el hecho de que 20 conductores arrojaron positivos en alcohol (seis) y drogas (14).

OTRAS INFRACCIONES

Por otro lado, en los siete días de campaña, se denunció a 27 ocupantes de furgonetas por no hacer uso de otro de los elementos esenciales en seguridad vial y que más vidas ha salvado desde su invención, como es el cinturón de seguridad.

La carga de los vehículos ha sido otro de los preceptos a controlar, debido a que el peso y la distribución de la carga son vitales en caso de siniestro. En esta ocasión, se apercibió a 84 conductores por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 22 por llevar una incorrecta disposición de la carga. "Hay que recordar que, a mayor masa de la furgoneta, mayor distancia de seguridad se debe mantener para detener el vehículo a tiempo ante cualquier imprevisto", ha apuntado la DGT.

Respecto a la documentación tanto del vehículo como del conductor, destacan las 41 denuncias formuladas por este motivo, y otras once por carecer del seguro obligatorio.