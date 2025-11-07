Denunciados tres cazadores en Olmedo (Valladolid) por infracciones de caza con hasta 10.000 euros de multa

Intertvención conjunta de Guardia Civil y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León por infracciones a la Ley de Caza. - GUARDIA CIVIL

OLMEDO (VALLADOLID), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil junto con agentes de medio ambiente de la Junta de Castilla y León ha denunciado en Olmedo (Valladolid) a tres cazadores por infracciones graves a la Ley de Caza de Castilla y León, por lo que se pueden enfrentar a sanciones de hasta 10.000 euros.

Los hechos sucedieron en el término municipal de Olmedo, cuando agentes medioambientales detectaron a tres individuos apostados con armas cargadas en actitud de caza en los límites de una parcela de maíz que estaba siendo cosechada.

Los cazadores esperaban a que los animales, obligados a abandonar su refugio por el paso de la maquinaria agrícola, quedaran expuestos para abatirlos, lo que constituye una práctica prohibida por la normativa vigente, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Aunque los implicados contaban con licencia de armas y autorización para cazar, se les intervinieron un rifle y dos escopetas municionadas con cartuchos de bala, que quedaron depositadas en la Intervención de Armas de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.

La actuación se enmarca en los esfuerzos conjuntos para prevenir la caza furtiva y garantizar el cumplimiento de la Ley 4/2021, de 1 de julio.

Estos hechos han sido calificados como infracción administrativa grave y serán denunciados ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Las sanciones contempladas incluyen multas de entre 2.000 y 10.000 euros, retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un periodo de uno a tres años.