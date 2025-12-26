Derribada, 14 años después, una casa ilegal en la Sierra de Gredos

Derribo de la vivienda edificada ilegalmente en la Sierra de Gredos. - SUB GBNO EN ÁVILA

ÁVILA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de una localidad abulense del valle del Tormes ha llevado a cabo la demolición de una vivienda de 500 metros cuadrados de planta, que se edificó sin licencia urbanística en suelo rústico dentro del Parque Nacional de la Sierra de Gredos hace 14 años, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Ávila, ha informado este viernes de de la ejecución de la orden judicial de demolición de la vivienda ocasional, levantada sin licencia urbanística en una localidad del Valle del Tormes.

Además, un matrimonio ha sido condenado como autor de un delito contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, tras haberse acreditado que la edificación, inicialmente autorizada como nave agroganadera, fue transformada en una vivienda sin la correspondiente licencia ni autorización administrativa.

La construcción fue detectada por primera vez por la Guardia Civil en el año 2011, cuando se constató que las obras promovidas bajo la apariencia de una nave agrícola y ganadera derivaron en una edificación con tipología y distribución propias de una vivienda.

Ante el incumplimiento por parte de los promotores de la obligación de ejecutar voluntariamente la demolición en los plazos establecidos por la autoridad judicial, el Ayuntamiento de la localidad procedió a la ejecución subsidiaria de las obras de derribo, en cumplimiento de la sentencia firme dictada por el órgano judicial competente.