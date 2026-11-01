Desactivada la 'Situación 2, aviso' de contaminación de partículas PM10 en Valladolid

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado este domingo, 1 de noviembre, la 'Situación 2, aviso' por contaminación de partículas PM10 tras no superarse en la última jornada los valores.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante el día de ayer, sábado 31 de octubre, no se superó en más de una estación de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 50 microgramos (*g)/m3 como valor diario.

Se desactiva, por lo tanto, la 'Situación 2, Aviso', establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, que fue activada el mismo 31 de octubre, por la superación del valor diaria de 50 *g/m3 de PM10 en más de una estación.

El Ayuntamiento de Valladolid ha recordado a la ciudadanía que puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.