Desalojadas dos localidades de Palencia por incendios cercanos en León

Personal de emergencias tras los incendios, a 13 de agosto de 2025, en Herreros de Jamuz, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

PALENCIA/LEÓN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios de León han obligado a desalojar la pedanía palentina de San Pedro de Cansoles y la localidad de Cardaño de Arriba, cuyos vecinos han sido trasladados a Guardo, según han podido informar a Europa Press fuentes en el lugar.

Los incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 de Barniedo de la Reina y de Canalejas, perteneciente al municipio de Almanza, han provocado esta decisión en la provincia vecina.

Además, en la provincia de Palencia hay un fuego en gravedad 1, el originado en Resoba el 10 de agosto.